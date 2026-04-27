El Abrahaham fue uno de los ganadores de la noche en Supernova Génesis 2026, cita en la que venció a Nando, con quien se dio un abrazo tras la batalla presumiendo su triunfo poco después en sus redes sociales.

Victoria por nocaut técnico fue la que consiguió El Abrahaham sobre Nando, misma que resumió con un “se logro” en su cuenta de Instagram.

En la misma red social, El Abraham colgó un video junto a Nano, su rival en Supernova Génesis 2026, con la siguiente frase: “top 3 eventos canónicos".

El Abrahaham en Instagram (captura de pantalla)

¿Cómo fue la victoria de El Abrahaham en Supernova Génesis 2026?

El Abrahaham se midió con Nando en la segunda pelea del evento Supernova Génesis 2026, celebrada este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Nando salió con mucho ímpetu en el primer round, pero el Abrahaham aprovechó su mayor estatura y alcance para dominar a su rival.

Nando recibió la cuenta de protección del réferi poco antes de terminar los primeros tres minutos, perdiendo un punto en las tarjetas de los jueces.

El Abrahaham acabó en el segundo round con Nando en Supernova Génesis 2026, y obligó al réferi a detener la pelea a Nando, quien no respondía al castigo.