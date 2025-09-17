Obed Vargas es un destacado mediocampista de selecciones mexicanas juveniles y titular indiscutible de Seattle Sounders, equipo con el que hace unas semanas se coronó como campeón de la Leagues Cup tras ganarle 3-0 la final a Inter Miami de Leo Messi, equipo con el que al final tuvieron un conato de bronca.

Este martes 16 de septiembre, estas dos escuadras se reencontraron, pero esta vez en partido correspondiente a la Major League Soccer y con el Chase Stadium de Miami como sede. Ahí, Obed Vargas se volvió a ver las caras con Messi en el partido que Seattle Sounders perdió 3-1 con gol incluido del mediocampista mexicano.

Más allá de todo eso, hubo una imagen que llamó la atención toda vez que las cámaras de televisión captaron a Messi junto a Obed Vargas al término del primer tiempo, mientras ambos se dirigían al pasillo que los dirigiría a los vestidores. Fue difícil distinguir que se dijeron porque buscaron taparse la boca, pero fue en un tono menor al de semanas anteriores.

Inter Miami le ganó a Seattle Sounders en la MLS

En lo que fue propiamente el partido entre Inter Miami y Seattle Sounders por la MLS, como ya se mencionó, las Garzas ganaron por 3-1 con una gran actuación del lateral español Jordi Alba, quien se despachó con un gol y una asistencia que pusieron a los locales 2-0 arriba antes de irse al medio tiempo.

Ya en el complemento, Ian Fray le dio el golpe definitivo a un Seattle Sounders que poco pudo hacer para levantarse de la lona, solamente el gol de Obed Vargas que hizo más decoroso el marcador, pero nada más. Inter Miami hizo valer el peso de su casa, pero sin poder considerarlo una revancha al ser solamente un juego de MLS sin un título en juego como fue la final de Leagues Cup.

Con este resultado, Inter Miami se puso en la quinta posición de la Conferencia Este de la MLS con 49 puntos y se mantuvo en zona de Play Off; mientras tanto, Seattle Sounders no pudo pasar del cuarto sitio de la Conferencia Oeste, lo que lo pone también en zona para entrar a la fase final del campeonato estadounidense.

¿Cuándo son los siguientes partidos de Inter Miami y Seattle Sounders?

En lo que respecta a Inter Miami, su siguiente partido será el próximo sábado 20 de septiembre, nuevamente como local en el Chase Stadium, escenario en el que recibirá a DC United, penúltimo lugar de la Conferencia Este, por lo que el equipo de Messi luce como amplio favorito.

Por su parte, Seattle Sounders de Obed Vargas tendrá su segunda visita consecutiva cuando se meta al Q2 Stadium para medirse a Austin, equipo que se le acerca peligrosamente en la tabla de posiciones de su conferencia.