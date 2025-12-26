Hablar del 2025 de Lamine Yamal es hablar del nacimiento de una figura mediática, un diamante en la cancha y un desparpajo fuera de ella. Sí, el juvenil futbolista del FC Barcelona ha acaparado portadas tanto deportivas como de espectáculos. Aquí su año en números y momentos.

Iniciemos por la parte deportiva, Lamine Yamal compitió por el Balón de Oro y se tuvo que conformar con el trofeo Kopa. En los grupal, conquistó tres títulos con el FC Barcelona y selló su boleto con España al Mundial 2026.

En el aspecto extracancha, podemos empezar con su polémico cumpleaños, su noviazgo fallido con Nicki Nicole y su nueva faceta como influencer.

Los números de Lamine Yamal en el 2025

Con solo 18 años de edad, Lamine Yamal se convirtió en el nuevo 10 del FC Barcelona, el extremo español heredó el histórico dorsal que fuera utilizado por leyendas como Lionel Messi.

Su valor en el mercado alcanzó los 200 millones de euros en el verano del 2025 y renovó su contrato con el FC Barcelona hasta el 2031.

En la primera parte de la temporada 2024-25, Yamal marcó siete goles y ocho asistencias en LaLiga. Mientras que en la Champions League, registró un par de goles y asistencias.

Lamine Yamal apunta a ser una de las grandes figuras para el Mundial 2026

Si la temporada pasada dejó grandes sensaciones para Lamine Yamal, este curso futbolístico 25-26 apunta a ser de locos para el atacante del Barcelona y sus números así lo reflejan.

En 14 partidos de Liga, Lamine Yamal registra siete goles y siete asistencias, un factor clave para que el Barcelona se mantenga como líder de la competencia con 46 puntos, cuatro por encima del Real Madrid.

Además, Lamine Yamal se perfila como una de las grandes figuras a seguir en la Copa del Mundo 2026, en la que España aparece como una de las selecciones candidatas a ganar el Mundial. Mientras tanto, Lamine deberá mantener su nivel para llevar al Barcelona a ganar títulos al término de la temporada.

Los escándalos de Lamine Yamal en el 2025

Desde una fiesta de cumpleaños con enanos, una relación con una mujer de 30 años de edad, el noviazgo fugaz con Nicki Nicole hasta su faceta como influencer, así ha sido el 2025 de Lamine Yamal.

Lamine Yamal ha estado muy activo dentro y fuera de la cancha y su nombre ha sido tendencia en distintos momentos del año 2025.

El futbolista sabe cómo ganar reflectores y si se mantiene así, seguro dará mucho de qué hablar en el 2026.