Un nuevo campeonato ha sido anotado en el palmarés de Lionel Messi. Por primera vez desde que llegó a la MLS, el astro argentino se convirtió en campeón de la liga estadounidense toda vez que la tarde de este sábado 6 de diciembre, Inter Miami le ganó la final a Vancouver Whitecaps por marcador de 3-1 en la cancha del Chase Stadium.

Lionel Messi no anotó en este encuentro, pero jugó los 90 minutos y participó activamente en la generación de juego ofensivo de las Garzas, incluso, asistió a Rodrigo de Paul para el segundo tanto de su escuadra. Un autogol de Édier Ocampo y una anotación más de Tadeo Allende completaron el triunfo de Inter Miami para coronarse campeón en la MLS.

Este trofeo se suma a otros que Inter Miami ya tenía, como la Supporters Shield del 2024, la Leagues Cup del 2023 y el recientemente obtenido título por haber ganado la Conferencia Este de la MLS, lo cual los puso en la final que disputaron en su estadio frente al conjunto canadiense donde destacó la presencia en cancha del alemán Thomas Muller.

Lionel Messi llegó a 47 títulos en su carrera

Con el campeonato obtenido en la MLS Cup, Lionel Messi llegó a 47 títulos oficiales en su carrera, de los cuales 35 fueron con FC Barcelona, tres con PSG, tres con Inter Miami y seis más con la Selección de Argentina, con la que, dicho sea de paso, apunta a jugar el Mundial 2026 para defender el trofeo que obtuvieron hace cuatro años en Qatar.

Cabe mencionar que, con los 47 títulos en su carrera que ha ganado Lionel Messi, se reafirma como el futbolista más ganador en la historia de este deporte. Por debajo del 10 argentino se encuentra Dani Alves, quien en su carrera obtuvo 43 campeonatos, muchos de ellos ganados con FC Barcelona, en donde era compañero de la Pulga.

El futbolista en activo que más se le acerca a Lionel Messi en títulos obtenidos es el brasileño Marquinhos, quien ha ganado 40 campeonatos en lo que va de su carrera y tiene aspiraciones de incrementar todavía más su palmarés debido a que juega en PSG, equipo que domina la Ligue 1 en Francia.

Inter Miami se une a los ganadores de la MLS Cup

Con el título obtenido ante Vancouver Whitecaps, el Inter Miami de Lionel Messi se unió a los equipos ganadores de la MLS Cup, aunque sigue lejos de ser uno de los máximos monarcas estadounidenses.

Inter Miami de Lionel Messi apenas ganó su primera MLS Cup y se sumó a otros ganadores como San José Earthquakes, Houston Dynamo, Sporting Kansas City, Seattle Sounders, Columbus Crew, DC United y el máximo monarca, LAFC que tiene seis campeonatos.

El proyecto en Miami es ambicioso y apuesta a que con el correr del tiempo, Inter pueda posicionarse como uno de los máximos ganadores del balompié en los Estados Unidos.