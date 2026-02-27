Lionel Messi es un fenómeno del futbol que mueve multitudes, característica que no siempre es amable con el jugador argentino, quien fue derribado durante una invasión de cancha en partido amistoso del Inter Miami.

El amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle celebrado en Puerto Rico vivió un episodio delicado cuando varios aficionados invadieron la cancha tras el ingreso de Lionel Messi.

Lionel Messi derribado (especial)

¿Cómo derribaron a Lionel Messi en invasión de cancha?

La emoción por estar cerca de Lionel Messi provocó que decenas de personas invadieran la cancha. En medio del alboroto, empujones, corridas y un cerco de seguridad improvisado alrededor del ‘10’, éste terminó sobre el césped.

Aficionados invadieron la cancha en busca de acercarse a Messi, uno de ellos logró alcanzarlo y le pidió un autógrafo.

Enseguida, otro fan corrió hacia Messi y lo abrazó por la espalda, provocando la intervención del personal de seguridad.

Un guardia se lanzó para detener al aficionado, pero al atraparlo derribó también a Messi.

¿Dónde fue el partido en el que derribaron a Messi?

Después de haber pospuesto el amistoso ante Independiente del Valle por una lesión de Messi, el Inter Miami se presentó en Puerto Rico para vencer 2-1 al equipo colombiano.

Sin embargo, el resultado fue lo de menos, y la invasión de los fans superó al personal de seguridad, el cual no pudo contener la invasión, al grado de terminar lastimando a Messi.

El partido que jugaron de negro ambos equipos

Además de la invasión a la cancha y el derribo de Messi, el partido Inter Miami vs Independiente del Valle se jugó con los dos equipos con uniformes similares.

Se esperaba que alguno de los dos equipos cambiará de uniforme, peno ni el Inter Miami de Messi, no el equipo rival contaba con una playera de color distinta. Así se jugó el partido.