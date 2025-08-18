El final de una era se aproxima. Lionel Messi está por jugar su último partido de eliminatorias de Sudamérica toda vez que el cierre de esta competencia se aproxima y Argentina respira con tranquilidad toda vez que sellaron su pase al Mundial hace algunas fechas. Ahora, solamente resta la despedida a Leo en el juego con Venezuela.

En el mes de septiembre se jugará la última jornada de las eliminatorias de Sudamérica y Argentina tendrá enfrentamientos tanto con Venezuela como con Ecuador; el primero de ellos será el 4 de septiembre en el Estadio Monumental y el segundo en Guayaquil. Esas son las fechas de despedida de Lionel Messi de las eliminatorias.

Cabe mencionar que el duelo contra Venezuela significara el adiós de Lionel Messi ante su público en Buenos Aires debido a que no jugarán más en su natal Argentina hasta después del Mundial, así que será un partido sumamente especial para La Pulga y su gente.

Los próximos partidos para la Argentina de Messi

Es importante resaltar que de los próximos partidos para la Argentina de Messi solamente el mencionado contra Venezuela será en Buenos Aires, después de eso viene la visita a Ecuador, amistosos en octubre y noviembre fuera de suelo argentino con los que cerrarán el 2025.

Para el año 2026 tienen programada la Finalissima contra España que enfrenta a los campeones de América y Europa. Finalmente, vendrá la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La Argentina de Messi ya no jugará en su país, por lo que el 10 se despedirá de su gente en septiembre.

Es un hecho que el adiós de Messi con la Albiceleste se dará después del Mundial. Incluso, hace cuatro años él veía difícil llegar a esta cita, pero ha conseguido mantenerse en activo y sigue como capitán de su escuadra nacional, así que, ahora sí, su adiós se dará al finalizar la siguiente justa veraniega.

💔🇦🇷 Todo indica que el próximo partido ante Venezuela será el ÚLTIMO DE LIONEL MESSI POR LOS PUNTOS EN ARGENTINA con la camiseta de la Selección.



Luego, quedarán dos ventanas de Fecha FIFA en Octubre y Noviembre, (ambas amistosas y fuera del país), la Finalissima y el Mundial.… pic.twitter.com/YilKBeCRt5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 18, 2025

El palmarés de Lionel Messi con Argentina

Vale la pena recordar que la etapa de gloria de Lionel Messi con Argentina vino ya en su madurez futbolística toda vez que le tocó sufrir la perdida de dos finales de Copa América y una de Mundial para luego poder tocar el cielo con las manos.

Lionel Messi puede presumir actualmente haber ganado el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, además de dos Copas América y una Finalissima. Ahora, en el ocaso de su carrera, tratará de sumar más logros a su carrera con su equipo nacional.

De tal forma, el partido de Argentina vs Venezuela del próximo 4 de septiembre tendrá un sabor especial para el pueblo argentino que podría darle la despedida de juegos oficiales en su patria a Leo Messi.