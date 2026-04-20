Querétaro vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 16 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de los celestes con marcador de 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

El pronóstico del partido Querétaro vs Cruz Azul es 2-1 a favor de los celestes, que buscan mejorar su posición en la tabla general.

Pronóstico: Querétaro 1-2 Cruz Azul

Querétaro vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Cruz Azul, en la Jornada 16 de Liga MX.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Diego Reyes, Lucas Abascia, Jaime Gómez y Carlos López

Mediocampistas: Carlos Adriano, Fernado González, Santiago Homenchenko, y Jhojan Julio

Delanteros: Mateo Coronel

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela

Delanteros: Gabriel Fernández

Cruz Azul en la Liga MX (Jose Luis Melgarejo)

Querétaro vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el inicio de la Jornada 16 de Liga MX

La Jornada 16 de la Liga MX continúa el martes 21 de abril con el partido Querétaro vs Cruz Azul en el Estadio La Corregidora.

Transmite FOX y FOX One a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Querétaro vs Cruz Azul

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX y FOX One

¿Cómo llegan Querétaro y Cruz Azul a la Jornada 16 de Liga MX?

Querétaro y Cruz AZUL no llegan en su mejor momento al partido en la Jornada 16 de la Liga MX.