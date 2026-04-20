Querétaro vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 16 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de los celestes con marcador de 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
El pronóstico del partido Querétaro vs Cruz Azul es 2-1 a favor de los celestes, que buscan mejorar su posición en la tabla general.
- Pronóstico: Querétaro 1-2 Cruz Azul
Querétaro vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Cruz Azul, en la Jornada 16 de Liga MX.
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Querétaro vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
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Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Diego Reyes, Lucas Abascia, Jaime Gómez y Carlos López
- Mediocampistas: Carlos Adriano, Fernado González, Santiago Homenchenko, y Jhojan Julio
- Delanteros: Mateo Coronel
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela
- Delanteros: Gabriel Fernández
Querétaro vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el inicio de la Jornada 16 de Liga MX
La Jornada 16 de la Liga MX continúa el martes 21 de abril con el partido Querétaro vs Cruz Azul en el Estadio La Corregidora.
Transmite FOX y FOX One a las 19 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Querétaro vs Cruz Azul
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Fase: Jornada 16 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX y FOX One
¿Cómo llegan Querétaro y Cruz Azul a la Jornada 16 de Liga MX?
Querétaro y Cruz AZUL no llegan en su mejor momento al partido en la Jornada 16 de la Liga MX.
- Querétaro suma 16 puntos en el lugar 13 del Clausura 2026, después de empatar en la Jornada 15 de la Liga MX.
- Con 29 puntos, Cruz Azul ocupa el lugar 4 de la tabla de posiciones de la Liga MX.