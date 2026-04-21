Cruz Azul volverá a jugar como local en el Estadio Banorte, luego de ser aprobado el cambio de sede del partido ante Necaxa.

Cruz Azul vs Necaxa se jugará en la Jornada 17 de la Liga MX, partido que esta programado para jugarse en el Estadio Cuauhtémoc.

Con la mente puesta en la Liguilla, Cruz Azul recibirá en la última jornada del Clausura 2026 a Necaxa en el Estadio Banorte, su antigua casa.

(@CruzAzul)

¿Dónde jugará Cruz Azul la Liguilla?

A través de un comunicado, el Cruz Azul informó del cambio de sede del partido ante Necaxa en la Jornada 17 de la Liga MX.

En el mismo comunicado, Cruz Azul aclaró que hasta el momento, los partidos que juegue en la Liguilla los disputará como local en Puebla.

“Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa” Cruz Azul

Cruz Azul busca reconectar con su afición en la CDMX

Después de agradecer a la Liga MX que le haya sido autorizado el cambio de sede del partido ante Necaxa, la directiva de Cruz Azul adelantó que buscan reconectar con su afición en la CDMX.

De cara a la Liguilla y lejos de su mejor momento en la cancha, Cruz Azul se aferra a sus raíces en el otrora Estadio Azteca.

“Este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México” Cruz Azul

Aunque dicha reconexión será momentánea, pues se planea que los juegos de la Liguilla del Clausura 2026 los dispute Cruz Azul en el Estadio Banorte.

Fecha y hora del regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte ante Necaxa

Cruz Azul cerrará la competencia del Clausura 2026 en el Estadio Banorte, el domingo 26 de abril cuando reciba a Necaxa en la Jornada 17.

El horario inicial en el calendario es a las 19 horas, tiempo del centro de México.