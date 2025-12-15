Ya que conocemos los rivales de México para el Mundial 2026, y que Corea del Sur sea el encuentro más atractivo de grupos, los aficionados han hecho que sea uno de los que más demanda tiene.

Y es que ya se abrió la tercera fase para comprar boletos del Mundial 2026. Lo que quiere decir que cualquiera se puede registrar y si eres seleccionado, tener la oportunidad de adquirir entradas. Y el México vs Corea del Sur es de las demandadas.

Incluso más que la inauguración, en la que el Tri jugará contra Sudáfrica, así como sucedió en el 2010. Si seguimos recordando, ya también jugó contra el país asiático hace poco.

En Rusia 2018, la Selección Mexicana le ganó a Corea del Sur, también en el segundo partido de fase de grupos. En aquella ocasión fueron Vela y Chicharito los anotadores.

México vs Corea del Sur, entre los partidos con más demanda para el Mundial 2026

La primera y segunda fase para comprar boletos, fueron abiertas antes del sorteo del Mundial 2026, lo que quiere decir que no se conocían los cruces y rivales de México. Ahora que sabemos todo, se inició la tercera fase.

En esta, el partido más demandado es el Colombia vs Portugal, que se jugará en Estados Unidos y que involucra a Cristiano Ronaldo. Pero el segundo, es el México vs Corea del Sur.

Obviamente, pues la mayoría que se registró para buscar entradas son mexicanos. Y es que es la única manera que podrían ir, pues la reventa se ha ido a los cielos, ya que una entrada para el México vs Corea del Sur llegó a un millón de pesos.

Selección Mexicana. (Jorge Martinez)

FIFA aumenta los precios de los boletos del Mundial 2026 para la tercera fase

Fueron más de 5 millones de personas los que se registraron, claro que la FIFA solo va a elegir a unos cuantos para que puedan adquirir entradas. Sin embargo, serán más caras que las fases pasadas.

Según The Athletic, la FIFA aumentó en algunos partidos de fase de grupos, de 140 dólares a 700 dólares en la categoría 3. Y en la reventa, no se diga. Los precios van más allá de 2000 dólares.