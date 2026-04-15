Se jugó el Cruz Azul vs LAFC, la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, partido donde La Máquina no pudo ganar y quedó eliminado, por lo que no avanzó a las semifinales del torneo de la zona.

Marcador final partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions: Cruz Azul 1-1 LAFC

¿Cómo fue el partido Cruz Azul vs LAFC, en la vuelta de cuartos de final de la Concachampions?

Cruz Azul fue mejor que LAFC en el primer tiempo, pero solo pudo anotar un gol, mientras que en el segundo tiempo se encontraron con un Hugo Lloris intratable; el portero del LAFC definitivamente fue la figura del encuentro.

Así fueron los momentos claves del partido Cruz Azul vs LAFC:

Minuto 18: Gol de Gabriel Fernández (Cruz Azul)

Minuto 90+3: Tarjeta roja a Gonzalo Piovi (Cruz Azul)

Minuto 90+7: Gol de Denis Bouanga (LAFC)

Cruz Azul, eliminado de Concachampions; solo le queda la Liga MX

Cruz Azul quedó eliminado de la Concachampions 2026, un golpe duro para La Máquina; sin embargo, ahora solo le queda buscar el título de la Liga MX.

El cuadro dirigido por Nicolás Larcamón está como sublíder de la tabla general con 28 puntos, prácticamente con boleto a la Liguilla asegurado.

Sin embargo, el cuadro celeste no vive su mejor momento y podría vivir momentos complicados en la Liguilla.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul? El fin de semana juega en Liga MX

Cruz Azul tendrá que sacudirse el golpe de la eliminación en Concachampions y centrar toda su energía en la Liga MX.

Será el próximo sábado 18 de abril cuando reciba a los Xolos de Tijuana en el Estadio Cuauhtémoc, en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.