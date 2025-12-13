La Concachampions 2026 ya dejó de ser una incógnita pues el torneo publicó el calendario oficial, con lo que América, Pumas, Cruz Azul, Tigres y Rayados ya conocen cuándo y a qué hora iniciarán su camino internacional.

Con las fechas definidas, América, Pumas, Cruz Azul, Tigres y Rayados podrán ajustar cargas, rotaciones y prioridades en un semestre que suele venir cargado entre Liga MX y la Concachampions 2026.

Ahora el foco está en cómo llegarán los clubes mexicanos a esas citas y si el contexto del torneo les permitirá competir sin distracciones externas.

Concachampions 2026: Revelan fechas y horarios oficiales para partidos de América, Pumas, Cruz Azul, Tigres y Rayados

La Concachampions 2026 ya ha revelado su calendario y estas son las agendas de América, Pumas, Cruz Azul, Tigres y Rayados en el torneo:

Partidos de ida - Martes 3 de febrero del 2026:

Forge FC vs Tigres UANL | 18:00 horas (Centro CDMX)

Club Olimpia Deportivo vs Club América | 20:00 horas (Centro CDMX)

San Diego FC vs Pumas UNAM | 22:00 horas (Centro CDMX)

Partidos de ida - Miércoles 4 de febrero del 2026:

CSD Xelajú MC vs. CF Monterrey | 19:00 horas (Centro CDMX)

Vancouver FC vs. Cruz Azul | 21:00 horas (Centro CDMX)

Partidos de vuelta - Martes 10 de febrero del 2026:

Pumas UNAM vs. San Diego FC | 19:00 horas (Centro CDMX)

Tigres UANL vs. Forge FC | 21:00 horas (Centro CDMX)

Partidos de vuelta - Miércoles 11 de febrero del 2026:

Club América vs. Club Olimpia Deportivo | 19:00 horas (Centro CDMX)

CF Monterrey vs. CSD Xelajú MC | 21:00 horas (Centro CDMX)

Partidos de vuelta - Jueves 12 de febrero del 2026:

Cruz Azul vs. Vancouver FC | 19:00 horas (Centro CDMX)

Concachampions 2026: Toluca ya está en la siguiente fase del torneo

Deportivo Toluca arrancará la Concachampions 2026 desde una fase más avanzada. Su condición de campeón de la Liga MX le permite evitar la primera ronda.

El formato de la Concachampions 2026 premia a los clubes que dominaron en sus torneos locales o internacionales dentro de la región.

En ese mismo grupo aparecen Inter Miami, Alajuelense y Mount Pleasant, que también entrarán directamente sin pasar por el filtro inicial.

El caso de Seattle Sounders es similar, aunque su pase directo llega tras levantar la Leagues Cup.