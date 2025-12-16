El América se roba la atención en cada jornada de la Liga MX, así que de cara al Clausura 2026, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver a las Águilas.
Nueve partidos como local y 8 en calidad de visitante, conforman el calendario de América en el Clausura 2026 de la Liga MX.
Tras quedar eliminado en cuartos de final del Apertura 2025 por Rayados, el América volverá por la revancha y en busca de ella ya conoce su calendario de partidos en el Clausura 2026.
Fechas y horarios de los primeros partidos de América en el Clausura 2026 de Liga MX
El América iniciará el Clausura 2026 en la cancha del equipo Tijuana, en un arranque de calendario de Liga MX que luce complicado para las Águilas.
Estos son los primeros cinco partidos del América en el Clausura 2026:
Tijuana vs América
- Jornada 1
- Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
América vs San Luis
- Jornada 2
- Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026
- Horario: 19 horas
Pachuca vs América
- Jornada 3
- Fecha: Domingo 18 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
América vs Necaxa
- Jornada 4
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
América vs Rayados
- Jornada 5
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
El Clásico Nacional llega temprano para el América en el Clausura 2026
Después de un inicio de calendario algo accesible para el América, el grado de dificultad sube en las siguientes jornadas, y enfrentará a Chivas en el Clásico Nacional.
Chivas vs América
- Jornada 6
- Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
Puebla vs América
- Jornada 7
- Fecha: Viernes 21 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
América vs Tigres
- Jornada 8
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
América vs FC Juárez
- Jornada 9
- Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Querétaro vs América
- Jornada 10
- Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026
- Horario: 17 horas
Pumas y Cruz Azul aparecen en el calendario del América en el Clausura 2026
La segunda mitad del calendario del América en el Clausura 2026, le tiene reservados los clásicos capitalinos contra Pumas y Cruz Azul.
América vs Mazatlán
- Jornada 11
- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas
Pumas vs América
- Jornada 12
- Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Santos vs América
- Jornada 13
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 21 horas
América vs Cruz Azul
- Jornada 14
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 21 horas
América visita al campeón Toluca en la recta final del Clausura 2026
Toluca, León y Atlas serán los últimos rivales de América en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.
América vs Toluca
- Jornada 15
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 21 horas
León vs América
- Jornada 16
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Horario: 21 horas
Toluca vs Atlas
- Jornada 17
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 21 horas