El América se roba la atención en cada jornada de la Liga MX, así que de cara al Clausura 2026, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver a las Águilas.

Nueve partidos como local y 8 en calidad de visitante, conforman el calendario de América en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Tras quedar eliminado en cuartos de final del Apertura 2025 por Rayados, el América volverá por la revancha y en busca de ella ya conoce su calendario de partidos en el Clausura 2026.

Fechas y horarios de los primeros partidos de América en el Clausura 2026 de Liga MX

El América iniciará el Clausura 2026 en la cancha del equipo Tijuana, en un arranque de calendario de Liga MX que luce complicado para las Águilas.

Estos son los primeros cinco partidos del América en el Clausura 2026:

Tijuana vs América

Jornada 1

Fecha: Viernes 9 de enero de 2026

Horario: 21 horas

América vs San Luis

Jornada 2

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

Horario: 19 horas

Pachuca vs América

Jornada 3

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 21 horas

América vs Necaxa

Jornada 4

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Horario: 21 horas

América vs Rayados

Jornada 5

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Horario: 21 horas

El Clásico Nacional llega temprano para el América en el Clausura 2026

Después de un inicio de calendario algo accesible para el América, el grado de dificultad sube en las siguientes jornadas, y enfrentará a Chivas en el Clásico Nacional.

Chivas vs América

Jornada 6

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Horario: 21 horas

Puebla vs América

Jornada 7

Fecha: Viernes 21 de febrero de 2026

Horario: 21 horas

América vs Tigres

Jornada 8

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 21 horas

América vs FC Juárez

Jornada 9

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Querétaro vs América

Jornada 10

Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026

Horario: 17 horas

Pumas y Cruz Azul aparecen en el calendario del América en el Clausura 2026

La segunda mitad del calendario del América en el Clausura 2026, le tiene reservados los clásicos capitalinos contra Pumas y Cruz Azul.

América vs Mazatlán

Jornada 11

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Horario: 19 horas

Pumas vs América

Jornada 12

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Santos vs América

Jornada 13

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 21 horas

América vs Cruz Azul

Jornada 14

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 21 horas

América visita al campeón Toluca en la recta final del Clausura 2026

Toluca, León y Atlas serán los últimos rivales de América en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.

América vs Toluca

Jornada 15

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 21 horas

León vs América

Jornada 16

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Horario: 21 horas

América vs Atlas