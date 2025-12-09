Lionel Messi podría venir a jugar a la Ciudad de México un partido oficial si es que América e Inter de Miami cumplen con los pronósticos y avanzan hasta los cuartos de final de la Concachampions 2026.

Este lunes se realizó la primera fase del sorteo de la Concachampions 2026, en el cual Toluca e Inter de Miami avanzaron directo a los octavos de final por ser los campeones de la Liga MX y de la MLS.

Además, también se dio a conocer las llaves en las que Cruz Azul, América y Tigres fueron asignados, la Máquina quedó del lado de los Diablos Rojos y las Águilas y los Felinos quedaron del lado del equipo de Lionel Messi.

América se podría cruzar con Inter Miami en los cuartos de final de la Concachampions 2026

Debido a las forma en la que quedó conformado el bracket del sorteo de la Concachampions 2026, es muy posible que veamos a Lionel Messi jugando en México debido a que Inter Miami quedó del mismo lado que el América.

América tiene que avanzar de la ronda de 16avos de final, y posteriormente de la de octavos de final, mientras que el equipo dirigido por Javier Mascherano solamente tiene que avanzar de los octavos de final para que se dé este enfrentamiento.

Así quedan de momento las llaves para la CONCACHAMPIONS 2026 ✅



Inter Miami al ser campeón de la MLS, espera a su rival en octavos de final y potencialmente podría jugar vs América en cuartos de final.

El historial más reciente de enfrentamiento entre las Garzas y las Águilas es del pasado mes de enero, cuando los de la MLS y los de la Liga MX empataron 2-2 y posteriormente ganaron en penales,

Lionel Messi jugaría en el Estadio Azteca si Inter Miami y América se enfrentan en la Concachampions 2026

En caso de que Inter Miami y América se encuentren en los cuartos de final de la Concachampions 2026, muy probablemente veríamos a Lionel Messi jugando en el Estadio Azteca.

Y es que, debido a que las obras de remodelación del Coloso de Santa Úrsula están programadas para concluir en marzo del próximo año y los cuartos de final de la Concachampions 2026 se disputarían en abril.

Es por ello que, en caso de que América se cruce con Inter de Miami en dicha instancia, es muy probable que Lionel Messi juegue por primera vez en el Estadio Azteca, en el que también se espera que juegue Cristiano Ronaldo en la fecha FIFA de marzo con Portugal.