La remodelación del Estadio Azteca está en la recta final, pronto veremos partidos de la Selección Mexicana y de la Liga MX en el mítico inmueble. Sí, América, Cruz Azul y hasta Atlante quieren al Coloso como su casa para el Apertura 2026, pero si vuelven, ¿qué empresa se encargará de vender los boletos?

Vamos a explicar este tema partiendo del contexto, el Estadio Azteca rompió con ticketmaster y estrenó boletera: Fanki. El estreno de la empresa se dio para la venta de boletos del partido amistoso entre México y Portugal. Sí, fue un caos.

Se contemplaba el arranque de la venta de boletos para el miércoles 10 de diciembre, pero la página colapsó y se pospuso para el jueves 11. Los problemas persistieron y en medio de un sinfín de quejas, las redes oficiales de la boletera anunciaron que la preventa se había agotado.

Funki hoy es la nueva boletera del Estadio Azteca y si se mantiene el vínculo para el Apertura 2026 de la Liga MX, fans de América, Cruz Azul y Atlante ya saben dónde deberán comprar sus tickets.

¿Fanki venderá los boletos de América, Cruz Azul y Atlante en la Liga MX?

De acuerdo a información del Francotirador en su columna para Récord, los recientes acontecimientos con Fanki y el caos para comprar boletos, han provocado que la directiva del Estadio Azteca se replantee tenerlos como boletera para el regreso de América, Cruz Azul y Atlante en el Apertura 2026.

En este contexto, hay una posibilidad de que lo sucedido en la venta de boletos para el México vs Portugal signifique el debut y despedida de Fanki como boletera del Estadio Azteca.

¿Cuándo regresará América y Cruz Azul al Estadio Azteca?

La reapertura del Estadio Azteca se dará para el duelo amistoso entre México y Portugal el 28 de marzo y será en junio cuando abra sus puertas para la disputa del Mundial 2026. Mientras que el regreso de América y Cruz Azul para la actividad de la Liga MX será a partir del torneo Apertura 2026.

Además de América y Cruz Azul, el Estadio Azteca tendrá un nuevo inquilino, pues Atlante regresará al máximo circuito, ocupará el lugar de Mazatlán, pero jugará en la Ciudad de México.