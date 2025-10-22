La Liga MX podría tener un cambio radical. Copiando a las mejores ligas del mundo, planea tener juegos de viernes a lunes. Por supuesto, no sería tan fácil porque se tienen que poner de acuerdo.

Antes, tenemos que entender algunas cosas. Más o menos, hace un año, se planteaba la posibilidad de que un fondo de inversión ingresara a la Liga MX, sin embargo, se cayó junto con la Bomba Rodríguez.

Es decir, el anterior presidente de la FMF planeaba que los dueños del futbol mexicano se unieran para recibir grandes cantidades de dinero y así crecer en muchos aspectos. Obviamente no iba a ser tan sencillo, ya que les pedían sus libros contables entre otras cosas.

Al final, se cayó la idea, junto con el directivo. Y parece ser que no hay nada que pueda unir a los que mueven el futbol en este país.

¡Revolución en la Liga MX! Así piensan programar los partidos de cada jornada; quieren juegos viernes y lunes

Uno de los puntos que pedía el fondo de inversión, era centralizar los derechos de televisión de la Liga MX. Aunque ya se cayó, ahora podría hacerse realidad, según David Medrano.

Resulta que para que sea más fácil vender los derechos de televisión, ya no sería por equipos. Por ejemplo, Telemundo tiene los derechos de Chivas en Estados Unidos, pero ya podría pasar a cualquier club de la Liga MX.

Esto sería posible, ya que las televisoras no adquirían solo un equipo, sino una ventana. Es decir, se planea que se jueguen 2 partidos el viernes, 3 el sábado, 3 el domingo y 1 el lunes. Así, (siguiendo el ejemplo) Telemundo compraría la ventana del domingo, sean los encuentros que sean. Además, ya no se encimarían tampoco.

Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca. (Mexsport)

¿La Liga MX tendrá sus derechos de televisión centralizados?

A la Liga MX le gusta copiar lo que hace Estados Unidos, pero no lo hace de la mejor forma. El centralizar los derechos de televisión ayudaría a los más pequeños, porque se repartiría mejor el pastel, aunque algunos quieren la rebanada completa.

La mayor dificultad es que los dueños de la Liga MX se logren poner de acuerdo, y hemos visto hasta entre ellos hay roces, por lo que es una tarea bastante complicada.