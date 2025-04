Aún no termina la Concachampions del 2025 y ya se conocen la mayoría de equipos de la Liga MX que estarán en el 2026. Se debe decir que Chivas no tiene ninguna posibilidad.

El Clausura 2025 ya terminó y con eso, ya se conocen 4 de los 6 boletos que otorga la Concachampions para Liga MX. Digamos que es por méritos deportivos, así que Chivas...

Varios de los equipos que estuvieron en esta edición del 2025, van a repetir. Así que tendrán la oportunidad de lograr algo interesante, de nuevo.

Recordemos que se están jugando las semifinales, por un lado de la llave esta Tigres y Cruz Azul, por el otro el Inter Miami y Vancouver. Los resultados de la ida quedaron abiertos, por lo que todos tienen chances.

Definen los equipos de Liga MX que jugarán en la Concachampions 2026; Chivas, ni sus luces

Terminado el Clausura 2025, ya podemos conocer 4 equipos de la Liga MX que estarán en la Concachampions 2026.

América, Toluca, Rayados y Cruz Azul son los clubes de la Liga MX que ya tienen su lugar asegurado en la Concachampions 2026 por varias cosas.

Las Águilas por ser el campeón del Apertura 2024, Los Diablos por terminar en primer lugar en el Clausura 2025, Rayados por fue finalista del Apertura 2024 y La Máquina por ser líder del Apertura 2024.

Álvaro Fidalgo en el América vs Mazatlán. (Miguel Ponton / MEXPSORT)

Tigres y Pumas con posibilidades de jugar la Concachampions 2026; faltan 2 boletos de la Liga MX

Ya que vimos que América, Toluca, Cruz Azul y Rayados estarán en la Concachampions 2026, la Liga MX todavía tiene 2 boletos. ¿Quiénes pueden ir?

Esos lugares están guardados para los finalistas del Clausura 2025, si se llegan a repetir con los ya vistos, Tigres y Pumas serían los que siguen por su posición en la tabla del año, es decir, la que junta los dos torneos.

Es por lo mismo que Chivas no tiene ni una posibilidad. No logró clasificar al Play In y su lugar no ayuda para nada.