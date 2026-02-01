San Diego vs Pumas se verán las caras en la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el martes 3 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.

Partido: San Diego vs Pumas

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 22 horas, tiempo del centro de México

Sede: Snapdragon Stadium

Transmisión: FOX One

San Diego vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de Concachampions 2026?

San Diego vs Pumas se enfrentarán el martes 3 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.

El partido de vuelta será el martes 10 de febrero en cancha de Pumas, en una competencia en la que debutará Uriel Antuna, nuevo jugador de los universitarios.

San Diego vs Pumas: Hora para ver el partido de la Concachampions 2026

El San Diego vs Pumas se jugará a las 22 horas, tiempo del centro de México, el martes 3 de febrero de 2026.

Jorge Ruvalcaba dejaría Pumas y apunta a fichar en la MLS (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

San Diego vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de Concachampions 2026?

El San Diego vs Pumas será transmitido por la plataforma FOX One el martes 3 de febrero a las 22 horas, tiempo del centro de México, en el Snapdragon Stadium.

¿Cómo llegan San Diego y Pumas a su debut en la Concachampions 2026?

Los Pumas han tenido un buen arranque de torneo en la Liga MX y recientemente lograron su primera goleada del torneo al derrotar a Santos Laguna por 4-0.

Por su parte, San Diego FC no ha iniciado la MLS, por lo que la Concachampions 2026 será el primer torneo oficial de este inicio de año para los estadounidenses.