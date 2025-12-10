Se llevó a cabo el sorteo de la Concachampions 2026. Ya conocemos los rivales de los equipos de la Liga MX. Destaca que América e Inter Miami se podrían enfrentar en los Cuartos de Final.

Sí, si la lógica se da en la Concachampions 2026, podríamos ver a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en México para el próximo año. Pero antes de ver los cruces de los equipos de la Liga MX, repasemos las fechas.

Round One: 3 al 26 de febrero

3 al 26 de febrero Octavos de Final: 10 al 19 de marzo

10 al 19 de marzo Cuartos de Final: 7 al 16 de abril

7 al 16 de abril Semifinales: 28 de abril al 7 de mayo

28 de abril al 7 de mayo Final: 30 de Mayo del 2026

Si tiene la duda de donde se podrá ver el torneo, en México lo va a transmitir Tubi, así como este año. Aunque no se sabe si seguirá siendo gratis o van a cobrar.

Concachampions 2026: Revelan rivales de los equipos de Liga MX

Como vimos, ya se llevó a cabo el sorteo de la Concachampions 2026. Se debe decir que la mayoría de equipos de la Liga MX no tendrán rivales complicados, el único que se le podría complicar sería a Pumas.

Primero se va a jugar la Round One, o los 16vos de Final. Estos partidos serán de ida y vuelta, y así quedaron los cruces para los equipos mexicanos.

Cruz Azul vs Vancouver FC

Pumas vs San Diego FC

Monterrey vs Club Xelajú

América vs Olimpia

Tigres vs Forge FC

Se debe destacar que Toluca ya se encuentra en los Octavos de Final, y esperará el ganador de entre Pumas o San Diego.

¿Cuándo se podría enfrentar América e Inter Miami en la Concachampions?

Si la lógica impera en esta llave de la Concachampions 2026, América e Inter Miami se enfrentarían en los Cuartos de Final en abril. Sí, Lionel Messi vendría a la CDMX.

¿Qué tiene que pasar? El camino del América sería el siguiente, ganarle a Olimpia, y luego al vencedor del Philadelphia y Defence Force en Octavos de Final.

Inter Miami ya está instalado en los Octavos de Final, y solo tiene que vencer al que salga de la llave entre Nashville y Ottawa FC.