Forge vs Tigres se verán las caras en la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el martes 3 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.

Partido: Forge vs Tigres

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Hamilton Stadium

Transmisión: FOX One

Forge vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de Concachampions 2026?

Forge vs Tigres se enfrentarán el martes 3 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.

El partido de vuelta será el martes 10 de febrero en cancha de Tigres, en una competencia en la que los felinos buscarán alzar el título internacional de Concacaf.

Forge vs Tigres: Hora para ver el partido de la Concachampions 2026

El Forge vs Tigres se jugará a las 18 horas, tiempo del centro de México, el martes 3 de febrero de 2026.

“No representan los valores de la institución”: Javier Aquino revienta a la directiva de Tigres y señala a Guido Pizarro. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Forge vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de Concachampions 2026?

El Forge vs Tigres será transmitido por la plataforma FOX One el martes 3 de febrero a las 18 horas, tiempo del centro de México, en el Hamilton Stadium.

Partido: Forge vs Tigres

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Hamilton Stadium

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan Forge y Tigres a su debut en la Concachampions 2026?

Los Tigres han tenido un buen arranque de torneo en la Liga MX y en el último juego los de la UANL derrotaron 1-2 a León.

Por su parte, Forge está a punto de iniciar una nueva campaña de la Canadian Premier League y el encuentro ante los de Nuevo León será su primer oficial del 2026.