Xelajú vs Rayados se verán las caras en la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el miércoles 4 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.

Partido: Xelajú vs Rayados

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 4 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Mario Camposeco

Transmisión: FOX One

Xelajú vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de Concachampions 2026?

Xelajú vs Rayados se enfrentarán el miércoles 4 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.

El partido de vuelta será el miércoles 11 de febrero en cancha de Rayados, en una competencia en la que el equipo de Domenec Torrent espera conseguir el campeonato.

Xelajú vs Rayados: Hora para ver el partido de la Concachampions 2026

El Xelajú vs Rayados se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 4 de febrero de 2026.

Iker Fimbres, joya de Rayados de Monterrey. (Emmanuel Martinez)

Xelajú vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de Concachampions 2026?

El Xelajú vs Rayados será transmitido por la plataforma FOX One el miércoles 4 de febrero a las 19 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Mario Camposeco.

¿Cómo llegan Xelajú y Rayados a su debut en la Concachampions 2026?

Los Rayados han tenido un buen arranque de torneo en la Liga MX y recientemente quedaron empatados 2-2 ante Xolos de Tijuana.

Por su parte, Xelajú se encuentra en la segunda posición de la liga de Guatemala tras derrotar a Comunicaciones, por lo que la Concachampions 2026 será una dura prueba cuando enfrenten a Rayados.