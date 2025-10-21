Toluca vive un presente inmejorable en la Liga MX toda vez que es el vigente campeón del futbol mexicano y no solamente eso, también puede presumir haber ganado el Campeón de Campeones y recientemente, la Campeones Cup, esto sin considerar un nuevo dato que lo confirma como un grande de nuestro futbol.

Y es que, según el dato revelado por el periodista de TUDN, Ricardo Salazar, Toluca puede presumir haber llegado a 250 lideratos generales de la Liga MX. Antes que los Diablos, solamente dos escuadras habían llegado a esa cifra: América y Chivas.

En estos momentos y a falta de cuatro jornadas para que se termine el Apertura 2025, Toluca es puntero del campeonato con 31 unidades, tres más que su más cercano perseguidor que es Cruz Azul y con una diferencia de goles que le permite asegurar que, al menos por una fecha más, serán primer lugar.

El otro récord que Toluca podría romper en la Liga MX

Toluca va paso a paso en la construcción de un equipo de época y en ese camino, tiene por delante la posibilidad de romper otro récord histórico de la Liga MX en este mismo Apertura 2025, el cual, dicho sea de paso, también les pertenece.

Y es que en el torneo Apertura 2002 de la Liga MX, Toluca impuso un récord como el equipo que más goles anotó en un torneo corto con un total de 55. En estos momentos, los Choriceros han convertido 39 anotaciones y están a 16 de igualar esa marca con cuatro partidos por delante.

Si tomamos en cuenta que van ocho partidos oficiales consecutivos en los que los Diablos Rojos hacen tres o más goles, este registro luce alcanzable para ellos en caso de que logren mantener esta tendencia.

El @TolucaFC es el tercer equipo en alcanzar 250 lideratos de la Tabla de Posiciones en la Historia de la @LigaBBVAMX

Los rivales que le quedan a Toluca en busca de un nuevo récord

En ese sentido, los rivales que le quedan a Toluca en busca de un nuevo récord son: Tijuana, Pachuca, Atlas y finalmente, América, equipo que podría significar el mayor reto si se considera que, hasta este momento, marchan como la mejor defensa del certamen.

De los rivales que le quedan a Toluca en busca de un nuevo récord, a dos los enfrentará fuera de La Bombonera y a los otros dos en su casa; los juegos contra Tijuana y Atlas serán en los estadios Caliente y Jalisco, respectivamente, mientras que a Pachuca y América los recibirá en el Infierno.

De tal forma, Toluca podría consumar un torneo histórico para los registros del futbol mexicano y así, consolidarse aún más como favorito a ganar el bicampeonato de la Liga MX.