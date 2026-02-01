Olimpia vs América se enfrentarán en la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el martes 3 de febrero y será transmitido por FOX One.

Partido: Olimpia vs América

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nacional “Chelato Uclés”

Transmisión: FOX One

Olimpia vs América: ¿Cuándo ver el partido de Concachampions 2026?

Olimpia vs América se verán las caras el martes 3 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.

El partido de vuelta será el miércoles 11 de febrero en cancha del América, en una serie en la debutaría Raphael Veiga, nuevo jugador de las Águilas.

Raphael Veiga sería nuevo refuerzo del América (especial)

Olimpia vs América: ¿Dónde ver el partido de Concachampions 2026?

El Olimpia vs América se transmitirá por la plataforma FOX One.

¿Cómo llega el América a su debut en la Concachampions 2026?

Después de un inicio incierto en la Liga MX, el América logró su primer triunfo en el Clausura 2026, venciendo 2-0 al Necaxa.

El sábado 31 de enero, el América anotó por fin en la competencia de la Liga MX, para sumar los tres puntos y llegar a 5 unidades.

Así llega el Olimpia a su partido ante el América

Olimpia, rival del América en la Concachampions 2026, acaba de iniciar su torneo en Honduras.

Con 4 puntos, Olimpia ocupa el tercer lugar tras dos jornadas disputadas.