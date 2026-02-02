Vancouver vs Cruz Azul se enfrentan en la primera ronda de la Concachampions 2026 el miércoles 4 de febrero a las 21 horas; transmite FOX One.

Partido: Vancouver vs Cruz Azul

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 3 de febrero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Willoughby Stadium

Transmisión: FOX One

Vancouver vs Cruz Azul: Fecha para ver la Concachampions 2026

El miércoles 3 de febrero de 2026 continúa la primera ronda de la Concachampions 2026 con dos partidos, siendo el estelar Vancouver vs Cruz Azul.

Vancouver vs Cruz Azul: Horario para ver la Concachampions 2026

El partido Vancouver vs Cruz Azul inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Vancouver vs Cruz Azul: ¿Dónde ver la Concachampions 2026?

La señale de FOX One transmitirá el partido Vancouver vs Cruz Azul, en la primera ronda de la Concachampions 2026.

Partido: Vancouver vs Cruz Azul

Fase: Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 3 de febrero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Willoughby Stadium

Transmisión: FOX One

Cruz Azul, campeón Concachampions (@TheChampions)

¿Cómo llega Cruz Azul a la primera ronda de la Concachampions 2026?

Cruz Azul llega en buen momento a la primera ronda de la Concachampions 2026 ante Vancouver, luego de ganar en la Jornada 4 de la Liga MX.

Con esa victoria, el equipo de Nicolás Larcamón se mantiene en la pelea por el liderato del torneo local, así que llega confiado en lograr un buen resultado ante Vancouver en la Concachampions 2026.

El partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, Cruz Azul vs Vancouver se jugará el 12 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc.