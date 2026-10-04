Chivas vs FC Juárez se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Chivas 2-1 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Chivas 2-1 FC Juárez

Chivas vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs FC Juárez, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Chivas

Portera: Blanca Félix

Defensas: Araceli Torres, Karla Martínez, Jaqueline Rodríguez y Damaris Godínez

Mediocampistas: Casandra Montero, Carolina Jaramillo y Yamile Franco

Delanteras: Viridiana Salazar, Alicia Cervantes y Gabriela Valenzuela

FC Juárez

Portera: Emily Alvarado

Defensas: Rocío Gálvez, Mariana Cadena, Mónica Rodríguez y Giselle Espinoza

Mediocampistas: Cinthya Peraza, Yunaira López y Ella Sánchez

Delanteras: Aisha Solórzano, Farlyn Caicedo y Laurynn Harvey

Chivas vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA

Chivas vs FC Juárez se miden a partir de las 17:00 horas el domingo 4 de octubre en la cancha de las laguneras.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Amazon Prime TV, Tubi y FOX One.