Chivas vs FC Juárez se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Chivas 2-1 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Chivas 2-1 FC Juárez
Chivas vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs FC Juárez, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Chivas vs FC Juárez: Horario y canal para ver la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Araceli Torres, Karla Martínez, Jaqueline Rodríguez y Damaris Godínez
- Mediocampistas: Casandra Montero, Carolina Jaramillo y Yamile Franco
- Delanteras: Viridiana Salazar, Alicia Cervantes y Gabriela Valenzuela
FC Juárez
- Portera: Emily Alvarado
- Defensas: Rocío Gálvez, Mariana Cadena, Mónica Rodríguez y Giselle Espinoza
- Mediocampistas: Cinthya Peraza, Yunaira López y Ella Sánchez
- Delanteras: Aisha Solórzano, Farlyn Caicedo y Laurynn Harvey
Chivas vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA
Chivas vs FC Juárez se miden a partir de las 17:00 horas el domingo 4 de octubre en la cancha de las laguneras.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Amazon Prime TV, Tubi y FOX One.
- Partido: Chivas vs FC Juárez
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime TV, Tubi y FOX One