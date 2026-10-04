Rafael Márquez perdió por goleada ante Estados Unidos, su primer partido como entrenador de la Selección Mexicana, este sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona.

En el México vs Estados Unidos, el Tri fue incapaz de reaccionar ante la contundencia de Estados Unidos, que anotó los goles en momentos clave del partido.

Rafael Márquez encaró el partido ante Estados Unidos con las bajas sensibles de Gilberto Mora y Chucky Lozano, descartados por lesiones, pero eso no justifica su primera caída como entrenador de México.

Así quedó el partido de México vs Estados Unidos

México vs Estados Unidos terminó con 3-0 a favor del equipo de las Barras y las Estrellas, que fue muy superior al combinado que dirige Rafael Márquez.

Marcador: México 0-3 Estados Unidos

México vs Estados Unidos: ¿Cómo se definió el partido amistoso del Tri?

México disputó su tercer partido tras el Mundial 2026 enfrentando en el Clásico de la Concacaf a la selección de Estados Unidos.

México arrancó con mucha intensidad, mostrando avances en el funcionamiento del combinado que dirige Rafael Márquez.

Sin embargo, Estados Unidos emparejó las acciones y tomó la ventaja en el marcador.

Ya en el segundo tiempo, un grave error del portero de México, Tala Rangel, le permitió a Estados Unidos marcar el segundo gol.

La expulsión de Mateo Chávez por una agresión a Reyna, acabó con la esperanza de regresar en el marcador al Tri.

Así fueron los goles del partido México vs Estados Unidos:

Minuto 28: Gol de Julian Hall (México 0-1 Estados Unidos)

Minuto 63: Gol de Cavan Sullivan (México 0-2 Estados Unidos)

Minuto 85: Gol de Malik Tillman (México 0-3 Estados Unidos)

Estados Unidos celebra el primer gol ante México (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cuándo vuelve a jugar México en la Fecha FIFA?

México cerrará la Fecha FIFA que disputó en Estados Unidos, el martes 6 de octubre. Enfrentará a la selección de Chile.