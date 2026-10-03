Necaxa vs Cruz Azul se miden en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 3 de octubre a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Necaxa vs Cruz Azul

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026

Horario: 21:10 horas

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Fox One y Tubi

Necaxa vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA

El sábado 3 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA con el partido estelar Necaxa vs Cruz Azul.

Necaxa vs Cruz Azul: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Necaxa vs Cruz Azul de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Necaxa vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El partido Necaxa vs Cruz Azul podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.