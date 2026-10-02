Santos vs Puebla se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Santos 1-1 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Santos 1-1 Puebla
Santos vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Puebla, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Santos
- Portera: Kathya Mendoza
- Defensas: Sasha Mae Pickard, Kimberli Gómez, Karol Soto y Ginneva López
- Mediocampistas: Yessenia Novella, Doménica Rodríguez y Sandra Nabweteme
- Delanteras: Ariatna Dorantes, Vivian Obianujuwan e Ivonne González
Puebla
- Portera: Silvia Sainz
- Defensas: Liliana Fernández, Ivonne Najar, Dulce Martínez y Andrea González
- Mediocampistas: Martha Enciso, Rubí Villegas, Camila Fonseca y Jessica Tenorio
- Delanteras: Anna Loftus y Sebelle Rojas
Santos vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA
Santos vs Puebla se miden a partir de las 17:00 horas el viernes 2 de octubre en la cancha de las laguneras.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.
- Partido: Santos vs Puebla
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: FOX y Tubi