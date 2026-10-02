Santos vs Puebla se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Santos 1-1 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Santos 1-1 Puebla

Santos vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Puebla, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Santos

Portera: Kathya Mendoza

Defensas: Sasha Mae Pickard, Kimberli Gómez, Karol Soto y Ginneva López

Mediocampistas: Yessenia Novella, Doménica Rodríguez y Sandra Nabweteme

Delanteras: Ariatna Dorantes, Vivian Obianujuwan e Ivonne González

Puebla

Portera: Silvia Sainz

Defensas: Liliana Fernández, Ivonne Najar, Dulce Martínez y Andrea González

Mediocampistas: Martha Enciso, Rubí Villegas, Camila Fonseca y Jessica Tenorio

Delanteras: Anna Loftus y Sebelle Rojas

Santos vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA

Santos vs Puebla se miden a partir de las 17:00 horas el viernes 2 de octubre en la cancha de las laguneras.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.