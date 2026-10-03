Chivas vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 4 de octubre a las 17:00 horas por Amazon Prime Video Tubi y FOX One.
- Partido: Chivas vs FC Juárez
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One
Chivas vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 4 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, actividad que incluye el partido Chivas vs FC Juárez.
Chivas vs FC Juárez: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Chivas vs FC Juárez de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Chivas vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?
El partido Chivas vs FC Juárez podrá verse a través de las señales de Amazon Prime Video, Tubi y FOX One.
- Partido: Chivas vs FC Juárez
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One