Chivas vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 4 de octubre a las 17:00 horas por Amazon Prime Video Tubi y FOX One.

Partido: Chivas vs FC Juárez

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One

Chivas se mantiene en la pelea por un buen lugar en la Liga Femenil BBVA. (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

Chivas vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 4 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, actividad que incluye el partido Chivas vs FC Juárez.

Chivas vs FC Juárez: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Chivas vs FC Juárez de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Chivas vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El partido Chivas vs FC Juárez podrá verse a través de las señales de Amazon Prime Video, Tubi y FOX One.