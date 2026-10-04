A unos minutos del partido México vs Estados Unidos, Rafael Márquez, entrenador del Tri, descartó a Gilberto Mora, quien no saldrá ni a la banca.

Gilberto Mora, quien ha pasado por problemas de salud en los últimos días, no será arriesgado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

En declaraciones a TV Azteca, Rafael Márquez aclaró la situación de Gilberto Mora de cara al partido ante Estados Unidos.

Morita sigue con molestias y no estará ni a la banca, cuidarlo, protegerlo, es un jugador con gran futuro y por eso hay que cuidarlo” Rafael Márquez, DT Selección Mexicana

¿Por qué no jugará Gilberto Mora ante Estados Unidos?

Gilberto Mora, la joven figura del futbol mexicano estuvo en duda para enfrentar a Estados Unidos, luego de presentar una molestia en el tobillo derecho durante el amistoso ante Perú.

El “10″ de México disputó el encuentro, pero al finalizar el compromiso tuvo que realizar algunos ejercicios sobre la cancha para evaluar las molestias.

Tras las molestias, Mora no entrenó al parejo del resto de la Selección Mexicana y este sábado fue descartado por el entrenador del Tri.

Gilberto Mora sigue con molestias en el tobillo derecho (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

¿Volverá a jugar Gilberto Mora en la actual Fecha FIFA?

A México le restará un partido en la actual Fecha FIFA tras enfrentar a Estados Unidos, pero es complicado saber ahora si Gilberto Mora volverá a tener acción con el Tri.

México vs Chile se enfrentan con Chile el martes 6 de octubre en Los Ángeles, en el último partido del Tri en la Fecha FIFA.

La baja de Gilberto Mora se suma a la de Chucky Lozano, quien tampoco jugará ante Estados Unidos y dejará la concentración, debido a una lesión.