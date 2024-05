Muchos mexicanos recordarán al futbolista Nery Castillo, quien jugó con la Selección Mexicana hace muchos años pero cuya carrera terminó debido a una trágica historia en su vida personal.

Tras nueve años de que Nery Castillo decidiera retirarse del futbol, ya sabemos cuál fue la razón por la que el mexicano tuvo problemas para continuar jugando ya que en varias ocasiones, tuvo que faltar a sus partidos.

Su último equipo fue el Rayo Vallecano de Madrid en 2013, después de solo haber durado un año en el Club Pachuca y en el Club León respectivamente.

Aunque nunca se retiró oficialmente del futbol, la historia del por qué la carrera de Nery Castillo ya no continuó es una prueba de que los deportistas tienen que hacer muchos sacrificios en su carrera.

La trágica historia de Nery Castillo, ex jugador de la Selección Mexicana

El ex futbolista, Nery Castillo, llegó en 2007 al Shakhtar Dontesk de Ucrania, en donde solo disputó ocho partidos y registró un gol. Ese mismo año, Hugo Sánchez lo convocó con la Selección Mexicana para la Copa América de Venezuela en 2007.

Nery Castillo se convirtió en una figura muy popular por sus anotaciones en el Tri pero después su carrera se fue al abismo ya que comenzó a tener un mal desempeño luego de la trágica muerte de su madre.

“Mi padre me llama desde Uruguay y me dice que mi madre cayó en coma. Estuve en Grecia, voy directo a Uruguay el mismo día, el 29 de diciembre. Tenía que estar en Ucrania el 7 de enero con Shakhtar” dijo Nery Castillo.

“Llamó al entrenador y le digo: ‘Mi madre se está muriendo, déjame quedarme un poco más en Uruguay’. Él se negó. Mi padre me dice ‘vete, nada cambia, está en coma’. Voy a Grecia a empacar mis cosas y desde allí voy a Ucrania. Abrumado por los muchos viajes, voy a entrenar, suena el teléfono y mi padre me dice que murió”.

“Voy con el entrenador y le pido permiso para ir a Uruguay para el funeral. Él no me dejó. Estas son cosas que la gente no sabe. No vi morir a mi madre, ni siquiera fui al funeral. Cómo jugar en este equipo que desde el principio no quería estar allí. Mi padre murió al mismo tiempo” declaró el ex futbolista.

Es por esto que la carrera de Nery Castillo se vino hacia abajo y ahora se puede entender del porqué ya no tuvo el mismo nivel y se involucró en muchas polémicas.

¿Quién es Nery Castillo?

Nery Alberto Castillo Confalonieri nació en San Luis Potosí, México, el 13 de junio de 1984 y actualmente tiene 39 años. Es conocido por haber sido un futbolista profesional con el dorsal número 11 y 30.

Nery Castillo también tiene ascendencia uruguaya ya que se crió en Uruguay donde comenzó a practicar el deporte. A los 16 años emigró al viejo continente donde tuvo su debut en el Olympiacos FC.

Nery Castillo se desempeñó como delantero en equipos como el Shakhtar Dontesk, Manchester City FC, Club Pachuca, Club León, Chicago Fire, entre otros más.

En 2007, fue convocado por el entrenador de la Selección Mexicana, Hugo Sánchez, donde debutó en el partido contra la selección de Irán y terminó haciendo seis partidos con seis anotaciones en la Copa América de Venezuela.

Su último equipo fue el Rayo Vallecano de Madrid en 2013 en el que nunca hizo oficial su retiro. Fue hasta el 2017 que se supo que abrió una tienda deportiva en Atenas, Grecia llamada “Nery’s Fishing”.