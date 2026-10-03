El mexicano Juan García, un hombre de 56 años originario de Hidalgo y residente en Estados Unidos, logró consagrarse como el vencedor de un exigente concurso organizado por el popular creador de contenido MrBeast.

Tras permanecer 202 días encerrado en un establecimiento comercial superando momentos de aislamiento, frío y tedio, el competidor se hizo acreedor a un premio de un millón de dólares.

Juan García consiguió un respaldo masivo a través de las redes sociales, perfilándose como uno de los favoritos para ganar.

El mexicano Juan García fue uno de los ganadores del reto de MrBeast al pasar 202 días en supermercado

El triunfo de Juan García en el reto de Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, se confirmó tras un largo proceso de 202 días dentro del supermercado.

MrBeast: El mexicano Juan García gana reto de 202 días en supermercado (Tomada de video)

El premio acumulado en la fase final fue de 1 millón de dólares. A diferencia de la premisa individual inicial, la victoria se logró en equipo entre los cuatro finalistas:

Juan García

Eldrin

Jackson

Reyhan

La recompensa era para repartir entre los cuatro integrantes del grupo. De dividirse en partes iguales, a cada uno le corresponderían 250,000 dólares, aunque la producción no precisó la distribución definitiva exacta.

Al quedar los cuatro finalistas, la prueba cambió de un desafío de eliminación (“Last To Leave Grocery Store, Wins $250,000”) a un reto colaborativo titulado “Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000”.

Para ganar el premio acumulado, el supermercado fue reabastecido por la producción y los participantes tuvieron que coordinarse para consumir toda la comida disponible en el establecimiento.

Para facilitar esta segunda etapa, la producción instaló camas, duchas, gimnasio y brindó apoyo de un nutricionista y un entrenador personal.

Tras cumplir 202 días dentro del establecimiento, el grupo de finalistas logró completar la meta y asegurar la recompensa acumulada para repartirla entre los integrantes del equipo.

Antes de la publicación del desenlace en el día 202, Juan ya se había consolidado como un símbolo de perseverancia en redes sociales bajo la popular consigna “Juan ya ganó”.

Así fue la participación del mexicano Juan García en el reto de MrBeast

La experiencia de Juan García en el reto del supermercado de MrBeast estuvo marcada por una combinación de resistencia física y mental, disciplina cotidiana y un creciente respaldo popular a lo largo de 202 días de encierro.

Juan García, un trabajador de 56 años originario de Alfajayucan, Hidalgo, y residente en Carolina del Norte desde hace más de 30 años, ingresó al desafío acompañado por su hijo Ángel.

Sin embargo, su hijo tuvo que abandonar la competencia a los pocos días debido a sus compromisos escolares y laborales.

Juan decidió continuar solo, impulsado por el deseo de apoyar económicamente a su familia. Durante los meses en el supermercado, Juan enfrentó:

Aislamiento y nostalgia: Noches frías, ruido constante, aburrimiento y la falta de contacto con sus seres queridos.

Presión de convivencia: Rivalidades, alianzas cambiantes, exclusión de parte de otros concursantes e incluso intentos de sabotaje o robo dentro del establecimiento.

A lo largo del encierro, Juan se distinguió por mantener una actitud calmada, respetuosa y libre de enfrentamientos.

Alrededor del día 64, sus compañeros de competencia le organizaron un festejo dentro de la tienda con pastel, “Las Mañanitas” e improvisaron una piñata.

Su perseverancia lo convirtió en el concursante favorito en México y Latinoamérica.