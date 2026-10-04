Shakira y Dua Lipa cantaron ‘Antología’ juntas en concierto en la ciudad de Madrid, España.

El encuentro se dio este sábado 3 de octubre como parte del gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” de la cantante colombiana que se transmitió por Amazon Music.

Así cantaron Shakira y Dua Lipa ‘Antología’ juntas en concierto en Madrid

Dua Lipa sorprendió al subirse al escenario para interpretar ‘Antología’ uno de los éxitos más emblemáticos de Shakira.

MADRID, YOU GOT DUA LIPA! 😭🔥



Shakira and Dua Lipa take the stage together for a surprise performance of “Antología” during #LMYNLWorldTour in Madrid! pic.twitter.com/kETDzlJR7c — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) October 3, 2026

Al anunciar a Dua Lipa, Shakira mostró su emoción y se declaró “fan” de la cantante de Levitating.

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y para mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, ¡Dua Lipa!” Shakira

Los seguidores de ambas cantantes que acudieron al concierto dejaron ver su felicidad al verlas juntas en Macondo Park.

Aunque es la primera vez que Shakira y Dua Lipa comparten escenario hay un antecedente sobre la admiración que se profesan las dos estrellas del pop.

Shakira y Dua Lipa cantan ‘Antología’ juntas en concierto en Madrid (Especial)

En 2025, Dua Lipa cantó ‘Antología’ como parte de su Radical Optimism Tour en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Dicha presentación provocó la reacción en redes sociales por parte de Shakira quien indicó que estaba conmovida por escuchar su canción “en la voz de Dua en la misma ciudad donde la escribí hace muchos años”.

Tras los comentarios de Shakira, Dua Lipa respondió y aseguró que disfrutó cantar mucho la canción de la colombiana.

En 2026, Shakira y Dua Lipa coincidieron en París, Francia, y fue en ese momento cuando comenzó a cocinarse su colaboración que se vio en Madrid.