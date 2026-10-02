Querétaro vs San Luis se miden en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 3 de octubre a las 17:00 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Querétaro vs San Luis

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026

Horario: 17:00 horas

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: Fox One y Tubi

Querétaro vs San Luis: Día para ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA

El sábado 3 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA con el partido estelar Querétaro vs San Luis.

Querétaro vs San Luis: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Querétaro vs San Luis de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Querétaro vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El partido Querétaro vs San Luis podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.