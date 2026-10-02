Rayadas vs América se miden en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 2 de octubre a las 21:00 horas por TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: Rayadas vs América
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
- Horario: 21:00 horas
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: TUDN, ViX y YouTube
Rayadas vs América: Dia para ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA
El viernes 2 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA con el partido estelar Rayadas vs América. .
Rayadas vs América: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Rayadas vs América de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Rayadas vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?
El partido Rayadas vs América podrá verse a través de las señales de TUDN, ViX Y YouTube.
- Partido: Rayadas vs América
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: TUDN, ViX y YouTube