Rayadas vs América se miden en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 2 de octubre a las 21:00 horas por TUDN, ViX y YouTube.

  • Partido: Rayadas vs América
  • Fase: Jornada 10 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
  • Horario: 21:00 horas
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: TUDN, ViX y YouTube

Rayadas vs América: Dia para ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA

El viernes 2 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA con el partido estelar Rayadas vs América. .

Rayadas vs América: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Rayadas vs América de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Rayadas vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El partido Rayadas vs América podrá verse a través de las señales de TUDN, ViX Y YouTube.

  • Partido: Rayadas vs América
  • Fase: Jornada 10 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: TUDN, ViX y YouTube