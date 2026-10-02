Pumas vs Tigres se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Pumas 2-1 Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Pumas 2-1 Tigres.
Pumas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Tigres, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Pumas
- Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Ana Mendoza, Andrea Pereira, Dirce Delgado y Elena Sainz
- Mediocampistas: Casandra Montero, Silvana Flores y Dania Padilla
- Delanteras: Stephanie Ribeiro, Aerial Chavarin y Priscila Chinchilla
Tigres
- Portera: Itzel González
- Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Jimena López y Cristina Ferral
- Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes y Joseline Montoya
- Delanteras: Stephany Mayor, Thembi Kgatlana y Diana Ordóñez
Pumas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Pumas vs Tigres se miden a partir de las 19 horas el viernes 2 de octubre en la cancha de las laguneras.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por ViX y Youtube.
- Partido: Pumas vs Tigres
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y Youtube