Pumas vs Tigres se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Pumas 2-1 Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Pumas 2-1 Tigres.

Pumas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Tigres, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pumas

Portera: Wendy Toledo

Defensas: Ana Mendoza, Andrea Pereira, Dirce Delgado y Elena Sainz

Mediocampistas: Casandra Montero, Silvana Flores y Dania Padilla

Delanteras: Stephanie Ribeiro, Aerial Chavarin y Priscila Chinchilla

Tigres

Portera: Itzel González

Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Jimena López y Cristina Ferral

Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes y Joseline Montoya

Delanteras: Stephany Mayor, Thembi Kgatlana y Diana Ordóñez

Pumas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Pumas vs Tigres se miden a partir de las 19 horas el viernes 2 de octubre en la cancha de las laguneras.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por ViX y Youtube.