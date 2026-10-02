Atlas vs León se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Atlas 2-2 León es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Atlas 2-2 León.

Atlas vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs León, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Atlas

Portera:Camila Vázquez

Defensas: Elena Sainz, Dirce Delgado, Vasthy Delgado y Bibiana Quintos

Mediocampistas: Victoria Acevedo, Maritza Maldonado, Ashley López y Daniela Meza

Delanteras: Brenda Cerén y Sanjuana Muñoz

León

Portera: Natalia Acuña

Defensas: Valeria Razo, Brenda Díaz, Claudia Anguiano y Esquivias

Mediocampistas: Marlyn Campa, Sandra Camacho y Alexa Hernández

Delanteras: Nayely Bolaños, Itzel Alemán y Alexia Villanueva

Atlas vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Atlas vs León se miden a partir de las 19 horas el viernes 2 de octubre en la cancha de las laguneras.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.