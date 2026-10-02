Atlas vs León se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Atlas 2-2 León es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Atlas 2-2 León.
Atlas vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs León, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Atlas
- Portera:Camila Vázquez
- Defensas: Elena Sainz, Dirce Delgado, Vasthy Delgado y Bibiana Quintos
- Mediocampistas: Victoria Acevedo, Maritza Maldonado, Ashley López y Daniela Meza
- Delanteras: Brenda Cerén y Sanjuana Muñoz
León
- Portera: Natalia Acuña
- Defensas: Valeria Razo, Brenda Díaz, Claudia Anguiano y Esquivias
- Mediocampistas: Marlyn Campa, Sandra Camacho y Alexa Hernández
- Delanteras: Nayely Bolaños, Itzel Alemán y Alexia Villanueva
Atlas vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Atlas vs León se miden a partir de las 19 horas el viernes 2 de octubre en la cancha de las laguneras.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: Atlas vs León
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Fox One y Tubi