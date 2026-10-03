Tijuana vs Atlante se miden en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 3 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Tijuana vs Atlante

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026

Horario: 19:06 horas

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One y Tubi

Tijuana vs Atlante: Día para ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA

El sábado 3 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA con el partido estelar Tijuana vs Atlante.

Tijuana vs Atlante: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tijuana vs Atlante de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Tijuana vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El partido Tijuana vs Atlante podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.