Tijuana vs Atlante se miden en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 3 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Atlante
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi
Tijuana vs Atlante: Día para ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA
El sábado 3 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA con el partido estelar Tijuana vs Atlante.
Tijuana vs Atlante: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tijuana vs Atlante de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Tijuana vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?
El partido Tijuana vs Atlante podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Atlante
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi