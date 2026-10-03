Tijuana vs Atlante se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-0 en el Estadio Caliente. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tijuana vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Tijuana 1-0 Atlante es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Tijuana 1-0 Atlante.
Tijuana vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Atlante, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Tijuana
- Portera: Maricruz González
- Defensas: Monica Alvarado, Adyson Willett, Bianca Mora y Bibiana Quintos
- Mediocampistas: Mayra Pelayo-Bernal, Paola Villamizar, Inglis Hernández y Marta Cox
- Delanteras: Aisha Solórzano y Daniela Espinosa
Atlante
- Portera: Riley Meléndez
- Defensas: Elizabeth Estrada, Vanessa Sánchez, Selene Valera y Judith Félix
- Mediocampistas: Karen Becerril, Andrea Salinas, Alex Kirnos y Conni Herrera
- Delanteras: Chandler McDaniel y Andrea González
Tijuana vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Tijuana vs Atlante se miden a partir de las 19:06 horas el sábado 3 de octubre en la cancha de las laguneras.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Atlante
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi