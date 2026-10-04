Necaxa vs Cruz Azul cerraron la actividad sabatina en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, y el resultado terminó a favor de las celestes.

Después de ganar en la cancha de las centellas, Cruz Azul llegó a 15 puntos en el Grupo A del torneo femenil.

Necaxa se quedó en el último lugar del Grupo B de la Liga Femenil BBVA. sin puntos todavía en su cuenta.

Marcador final: Necaxa 0-2 Cruz Azul

Necaxa vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul salió como la escuadra favorita para ganar en calidad de visitante a Necaxa Femenil, pronóstico que logró hacer efectivo.

Necaxa vs Cruz Azul se definió poco antes de terminar el primer tiempo en el Estadio Victoria, ya que las locales no tuvieron reacción.

Goles del partido Necaxa vs Cruz Azul:

Minuto 40: Gol de Ana Martínez (Necaxa 0-1 Cruz Azul)

Minuto 74: Gol de Ana Martínez (Necaxa 0-2 Cruz Azul)

Cruz Azul logró un gran resultado en calidad de visitante (Alex Avalos / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Cruz Azul en la Liga Femenil BBVA?

En la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, Necaxa y Cruz Azul buscarán mejorar su ubicación en la competencia del Apertura 2026.

Necaxa visita a Chivas el domingo 18 de octubre, mientras que Cruz Azul se enfrenta a Rayados el sábado 17 de octubre.