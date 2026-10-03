Querétaro vs San Luis se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-2 en el Estadio La Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro 0-2 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Querétaro 0-2 San Luis.

Querétaro vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs San Luis, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Querétaro

Portera: Claudia Lozoya

Defensas: Alondra Camargo, María Barone, Dilary Beltrán y Fátima Rosales

Mediocampistas: Emily Flores, Lía Ramos, Niomi Grimaldo y Ámbar González

Delanteras: Enekia Lunyamila y Sarahí Ceceña

San Luis

Portera: Valeria Zárate

Defensas: Karen Cano, Aurora Suárez, Carla García y Wendy Natis

Mediocampistas: Citlali Hernández, Viridiana López y Silvana Flores

Delanteras: Enyerliannys Higuera, Anette Vázquez y Kimberlin Galicia

Querétaro vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Querétaro vs San Luis se miden a partir de las 17 horas el sábado 3 de octubre en la cancha de las laguneras.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.