Querétaro vs San Luis se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-2 en el Estadio La Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Querétaro 0-2 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Querétaro 0-2 San Luis.
Querétaro vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs San Luis, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Querétaro
- Portera: Claudia Lozoya
- Defensas: Alondra Camargo, María Barone, Dilary Beltrán y Fátima Rosales
- Mediocampistas: Emily Flores, Lía Ramos, Niomi Grimaldo y Ámbar González
- Delanteras: Enekia Lunyamila y Sarahí Ceceña
San Luis
- Portera: Valeria Zárate
- Defensas: Karen Cano, Aurora Suárez, Carla García y Wendy Natis
- Mediocampistas: Citlali Hernández, Viridiana López y Silvana Flores
- Delanteras: Enyerliannys Higuera, Anette Vázquez y Kimberlin Galicia
Querétaro vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Querétaro vs San Luis se miden a partir de las 17 horas el sábado 3 de octubre en la cancha de las laguneras.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs San Luis
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: Fox One y Tubi