Jorge Lorenzo Lara Cordero, actual alcalde de Suchiapa, Chiapas, y el exalcalde de la misma entidad fueron detenidos este sábado 3 de octubre durante un operativo de seguridad entre fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día y, además de la detención de los dos funcionarios, se arrestó a 19 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Operativo en Suchiapa deja detenidos al alcalde Jorge Lara y al exalcalde Alexis Nucamendi

El alcalde de Suchiapa, Jorge Lara, y el expresidente municipal Alexis Nucamendi fueron detenidos por su presunta relación con la fuga de Humberto “N”, alias “La Gretel”, el pasado 25 de septiembre.

Operativo en Suchiapa deja detenidos al alcalde Jorge Lara y al exalcalde Alexis Nucamendi (Captura de pantalla)

Tras la fuga, la Fiscalía de Chiapas inició una investigación y, posteriormente, detuvo al entonces director de la Policía Municipal, Jesús Antonio “N”, por su presunta responsabilidad en la evasión.

Las autoridades habían señalado previamente que ya se tenían identificados vehículos y personas que presuntamente habrían ayudado en la fuga. Se investiga si hubo participación de otros servidores públicos.

Respecto a Jorge Lara y Alexis Nucamendi, algunas versiones señalan que ambos habrían sido trasladados en calidad de testigos, aunque su detención ocurrió dentro del mismo operativo en Suchiapa.

Lara Cordero, originario de Chihuahua, es el actual alcalde de Suchiapa y anteriormente se desempeñó como secretario de Obras Públicas durante las administraciones encabezadas por Nucamendi.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer la participación de los funcionarios y policías detenidos en relación a la fuga.