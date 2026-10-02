Rayadas vs América se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayadas vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Rayadas 0-1 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Rayadas 0-1 América.

Rayadas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs América, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Alejandra Lua, Valeria del Campo, Daiane Limeira y Karol Bernal

Mediocampistas: Diana García, Marcela Restrepo y Alice Soto

Delanteras:Jermaine Seoposenwe, Christina Burkenroad y Myra Delgadillo

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Karina Rodríguez, Isadora Haas, Kimberly Rodríguez y Montserrat Saldívar

Mediocampistas: Nancy Antonio, Gabriela García e Irene Guerrero

Delanteras: Sarah Luebbert, Geyse Ferreira y Scarlett Camberos

Rayadas vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Rayadas vs América se miden a partir de las 21 horas el viernes 2 de octubre en la cancha de las laguneras.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por ViX y Youtube.