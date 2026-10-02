Rayadas vs América se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayadas vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Rayadas 0-1 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Rayadas 0-1 América.
Rayadas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs América, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Alejandra Lua, Valeria del Campo, Daiane Limeira y Karol Bernal
- Mediocampistas: Diana García, Marcela Restrepo y Alice Soto
- Delanteras:Jermaine Seoposenwe, Christina Burkenroad y Myra Delgadillo
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Karina Rodríguez, Isadora Haas, Kimberly Rodríguez y Montserrat Saldívar
- Mediocampistas: Nancy Antonio, Gabriela García e Irene Guerrero
- Delanteras: Sarah Luebbert, Geyse Ferreira y Scarlett Camberos
Rayadas vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Rayadas vs América se miden a partir de las 21 horas el viernes 2 de octubre en la cancha de las laguneras.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por ViX y Youtube.
- Partido: Rayadas vs América
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Youtube