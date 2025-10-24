La Fiscalía del Estado de Jalisco decidió archivar dos carpetas de investigación de denuncias que hubo en años pasados contra Omar Bravo, pero el máximo goleador histórico de Chivas seguirá en prisión por el presunto abuso sexual infantil del que se le acusa.

Luego de que se diera a conocer que se interpuso una denuncia por el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de Omar Bravo, el pasado 10 de octubre fue vinculado a proceso por que el juez consideró que hay evidencia suficiente para continuar las investigaciones.

Sin embargo, esta denuncia trajo de vuelta a la luz otras que fueron interpuestas en el pasado contra el exfutbolista del Rebaño Sagrado, pero el fiscal Salvador González de los Santos decidió archivarlas.

Lo que se sabe de las carpetas de investigación contra Omar Bravo archivadas por la Fiscalía de Jalisco

El fiscal estatal Salvador González de los Santos, dio a conocer que dos carpetas de investigación por denuncias interpuestas contra Omar Bravo en el pasado fueron archivadas, por lo que no procederán.

“Son dos carpetas que ya se encuentran archivadas, la primera de ellas fue de una denuncia que se presentó y que tiene que ver con un tema de paternidad. Al final de cuentas se resolvió en su momento, que no había delito que perseguir…”, declaró el fiscal sobre Omar Bravo.

Fiscalía confirma que hay dos denuncias más contra Omar Bravo; no son de la misma víctima (JAVIER RAMIREZ / MEXSPORT)

Con respecto a la otra carpeta, el fiscal no dio detalles debido a que la denunciante pidió que su caso no saliera a la luz pública, pero también fue desestimado porque no se cuentan con pruebas para retomarlo.

¿En qué va el caso de Omar Bravo por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado?

Además de declarar que las dos carpetas de investigación contra Omar Bravo fueron archivadas, el fiscal Salvador González de los Santos dio detalles sobre el caso por el cual está en el penal de Puente Grande.

Hasta el momento se sabe que la defensa de Omar Bravo no ha presentado ningún recurso en contra de la vinculación de proceso que la Fiscalía de Jalisco determinó debido a que se contaba con pruebas suficientes para realizar la investigación complementaria.

También detalló que el exjugador de Chivas está en buen estado de salud mientras se determina su culpabilidad del delito del que se le acusa y por el cual podría pasar hasta 10 años tras las rejas.