El caso de Omar Bravo sigue sacando más cosas a la luz, pues ahora su hermana denunció que existió un fraude millonario contra el exfutbolista de las Chivas por parte de la familia de la víctima.

Daniela Bravo, hermana de Omar Bravo, aseguró que su hermano también fue víctima de un presunto fraude por parte del hermano de su expareja, a quien le habrían prestado alrededor de 6 millones de pesos, meses antes de ser detenido por abuso sexual.

“Yo no tengo duda de que esto es un tema económico. Omar apoyó a esa familia durante años y fue defraudado. Le prestó dinero, aproximadamente 6 millones de pesos, y nunca se los devolvieron”, explicó la hermana de Omar Bravo.

Hermana de Omar Bravo denuncia fraude millonario contra el exfutbolista por parte de familia de la víctima

De acuerdo con Daniela, el préstamo que le hizo el exfutbolista a la familia de la víctima se habría pactado al menos un año antes de la denuncia penal que hoy mantiene a Omar Bravo en proceso judicial.

La hermana de Omar Bravo también señala que no hay solidez en las acusaciones contra su hermano, pues afirma que existen pruebas documentadas que demuestran que el exjugador de Chivas no se encontraba en el lugar de los hechos, el 10 de mayo de 2019, fecha puesta en la denuncia.

“Él estuvo en Los Mochis conmigo y con mi familia. Tenemos fotos, reservaciones, pases de abordar y testigos. Incluso permití que un perito revisara mi celular para validar las fechas”, dijo la hermana de Omar Bravo.

▶️ "La mintieron al gobernador y al Ministerio Público": Daniela Bravo, hermana de Omar N, revela que el conflicto con su expareja inició con un préstamo millonario pic.twitter.com/sgECbNZoqS — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) October 11, 2025

Daniela Bravo también denunció supuestas inconsistencias en las pruebas presentadas por la parte acusadora como capturas de pantalla editadas.

Omar Bravo no iba a dejar sin nada a su expareja

La hermana de Omar Bravo también detalló que la denuncia podría estar relacionada con la inminente separación entre el exjugador de Chivas y su entonces pareja.

“Él ya se iba de esa casa. Incluso había dicho que no la dejaría desamparada, que le compraría una casa. Pero todo esto se detonó justo ese mes”, finalizó la hermana de Omar Bravo sobre el caso en el que está involucrado su familiar.