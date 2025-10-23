Santiago Giménez, delantero mexicano de 24 años que juega para el AC Milan en la Serie A de Italia, habló sobre la posibilidad de que algún día lo veamos defendiendo los colores de Chivas en la Liga MX.

Luego de haberse formado y brillado en Cruz Azul, Santiago Giménez dio el salto el futbol europeo tras fichar con Feyenoord en el 2022 y en el pasado mercado invernal cumplió su sueño de llegar al AC Milan.

Sin embargo, hay quienes ya piden su regreso a México, pero no para volver a la Máquina, sino que lo quieren ver con la playera de las Chivas, pero el Bebote tiene claro que eso no va a pasar.

Santiago Giménez desaira a aficionados de Chivas con contundente mensaje

En una transmisión en vivo que Santiago Giménez hizo en sus redes sociales, un aficionado le pidió que dejara el AC Milan para que regresara a México para jugar con Chivas, pero su respuesta fue clara.

“Para empezar no sé si puedo jugar en Chivas, por lo que me han dicho no puedo, porque necesito haber nacido en México o que mis papás hayan nacido en México y pues no, ninguna de las dos…”, mencionó Santiago Giménez.

En la misma transmisión en vivo que el Bebote realizó en sus redes sociales, otro fan le pidió venir a jugar en Pumas, pero también rechazó la invitación debido a que tiene poco tiempo jugando en el AC Milan.

Santiago Giménez revela el regalo que Luka Modric le dio a todos cuando llegó al AC Milan

En la misma transmisión en vivo que Santiago Giménez realizó en sus redes sociales, dio a conocer como fue la llegada de Luka Modric, histórico futbolista croata que ganó todo en el Real Madrid, al AC Milan.

Contrario al haberle hecho una novatada por ser nuevo en el cuadro rossonero, fue Luka Modric quien le regaló la edición más nueva del iPhone a todos sus compañeros en el AC Milan tras su llegada.

Así lo dio a conocer Santiago Giménez en la transmisión en vivo que realizó en redes sociales y en la cual soltó varias declaraciones que han generado polémica tanto en Italia como en México.