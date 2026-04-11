La Secretaría de Movilidad (Semovi) del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó que se pondrá a disposición de los usuarios el servicio de transporte público especial para llegar al Estadio Banorte.

De acuerdo con lo informado por la dependencia, se tratarán de rutas que serán provistas por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y del servicio de Transportes Eléctricos, es decir el Trolebús.

Cabe destacar que el servicio de transporte público en cuestión, se habilitará con motivo del partido que disputarán América y Cruz Azul, durante el cual el Estadio Banorte no abrirá su estacionamiento.

Rutas de transporte al Estadio Banorte que habilitó la CDMX

Con motivo del encuentro entre el América y el Cruz Azul que se disputará en punto de las 21:05 horas del 11 de abril, el gobierno de la CDMX habilita un servicio de transporte público especial para llegar al Estadio Banorte.

En el caso de las unidades del RTP que ofrecerán sus servicios para arribar al “Coloso de San Úrsula”, la Semovi explicó que las rutas que se habilitarán serán las siguientes:

De Auditorio al CETRAM Huipulco

De Six Flags al CETRAM Huipulco

De Santa Fe al TRIFE

Del Parque Ecológico Xochimilco al CETRAM Huipulco

De Cañaverales al TRIFE

En lo que respecta a las rutas que cubrirán las unidades de Trolebús, las autoridades capitalinas refirieron que los recorridos que realizarán para arribar al Estadio Banorte serán los siguientes:

Del Auditorio a CETRAM Huipulco

De Six Flags a CETRAM Huipulco

De Santa Fe a TRIFE

Del Parque Ecológico Xochimilco a CETRAM Huipulco

De Cañaverales (Estación de MB) a TRIFE

De Plaza Carso a Av. Santa Úrsula

De Bellas Artes a Av. Santa Úrsula

Del Estadio Olímpico Universitario a Av. Santa Úrsula

De Chapultepec a Av. Santa Úrsula

De Reforma (Ángel) a Av. Santa Úrsula

De Tasqueña (Terminal Trolebús L12) a Av. Santa Úrsula

De Perisur a Av. Santa Úrsula

Del Metro Universidad a Av. Santa Úrsula

Del Andén E en CETRAM Tasqueña a CETRAM Huipulco

En cuanto a los horarios, se explicó que tanto RTP como Trolebús darán servicio desde las 4 de la tarde y hasta la 1 de la mañana, además de que tendrán un costo de 100 pesos.

Estadio Banorte no tendrá estacionamiento para el partido América vs Cruz Azul

Cabe destacar que las rutas especiales de transporte que habilitará la CDMX para llegar al Estadio Banorte, estarán disponibles debido a que durante el partido América vs Cruz Azul no habrá estacionamiento.

Al respecto, la administración del Estadio Banorte informó que únicamente se respetarán los lugares que fueron adquiridos previamente a través de la plataforma Fanki

Autoridades locales señalaron que el cierre obedece a un operativo especial para agilizar la movilidad en las inmediaciones, además de garantizar seguridad durante el encuentro.