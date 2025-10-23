La fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX está por llegar a su fin, pero eso no es impedimento para que los equipos sorprendan, pues ahora se anunció que Pachuca anunció la baja de Eduardo “Chofis” López del plantel.

Fue a través de redes sociales que Pachuca informó que la Chofis López ya no seguirá formando parte de la plantilla desde hoy, por lo que el mexicano de 31 años de edad sale del club al que llegó en 2022.

“El Club de Futbol Pachuca informa que, de mutuo acuerdo, Javier Eduardo López deja de ser jugador de nuestra institución a partir de hoy”, anunció Pachuca en su cuenta de X.

¡Adiós, Chofis López! Club Pachuca anunció la baja del canterano de Chivas

Asimismo, el Pachuca mostró su agradecimiento a la Chofis López, además de que recordó que fue una pieza clave en los últimos años en la historia del club hidalguense.

“El Club de Futbol Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su estancia en el equipo. Valoramos su contribución al éxito del club desde su llegada en 2022 como parte importante de la obtención de títulos nacionales e internacionales para la institución y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”, detalló el Pachuca en su comunicado.

La Chofis López si tuvo actividad con Pachuca en el Apertura 2025 de la Liga MX, pero solo participó en 4 juegos y en ninguno fue titular con los Tuzos, además de que sumó 83 minutos sin actividad.

📋 | Comunicado Oficial: 'Chofis' López. pic.twitter.com/0MF0hPo3Le — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 23, 2025

Cabe mencionar que el Clausura 2023 fue el torneo mexicano donde tuvo mayor participación con el equipo hidalguense, ya que jugó 14 partidos, sumó 862 minutos y marcó 6 goles.

¿Cómo va el Pachuca en la Liga MX?

Los Tuzos del Pachuca actualmente ocupan el séptimo lugar en la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.

Su próximo partido será ante Toluca en la fecha 15 del futbol mexicano, aunque ya sin la presencia de la Chofis López.