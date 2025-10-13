Luego de una audiencia de más de 12 horas, Omar Bravo fue vinculado a proceso por abuso sexual contra su hijastra. La defensa de la víctima, José Juan Soltero, reveló detalles sobre lo qué el exfutbolista dijo y aseguró que “negó un solo hecho”.

Omar Bravo hizo uso de su derecho de declarar en la audiencia del pasado viernes 10 de octubre y sólo atinó a negar uno de los hechos de los que fue imputado.

Luego de la audiencia, el juez decidió que el máximo goleador de Chivas continuará con su proceso en prisión preventiva por los próximos seis meses.

Defensa de la víctima reveló detalles de la audiencia de Omar Bravo, vinculado a proceso por abuso sexual

En entrevista con Azucena Uresti, José Juan Soltero, defensa de la víctima de abuso sexual del que fue imputado Omar Bravo, reveló detalles de la audiencia de más de 12 horas a las que se sometió el futbolista.

“Hizo uso de su derecho de declarar a lo que le convenía. Declaró lo que él quiso, negó un sólo hecho, el del 10 de mayo del 2019”, confesó Soltero sobre la declaración de Omar Bravo y apuntó que de los otros hechos “no se refirió porque le imputaron en cuatro fechas distintas haber llevado estos tocamientos con fines eróticos sexuales”.

“Hay hechos irrefutables dentro de la carpeta, hay videos, capturas de pantalla, la declaración, dictámenes”, argumentó el abogado de la víctima y advirtió que todo lo que sucedió “va a salir a la luz pública, los mensajes completos, los videos que le mandaba a la menor, conversaciones”.

¿Qué seguirá con Omar Bravo luego de ser vinculado a prisión?

El exjugador de Chivas, Omar Bravo, fue vinculado a proceso con prisión preventiva de seis meses luego de denunciado por el delito de abuso sexual contra su hijastra, a quien violentó desde los 11 años a los 17.

“El juez decretó seis meses de prisión preventiva oficiosa y un mes de investigación complementaria”, apuntó la defensa de la víctima, José Juan Soltero.

La víctima reunió capturas de pantalla, videos y fotografías como parte de la evidencia que hoy tiene a Omar Bravo tras las rejas.