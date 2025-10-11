Omar Bravo, exfutbolista que hoy en día sigue siendo el máximo goleador histórico de Chivas y que jugó el Mundial 2006 con la Selección Mexicana, fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil.

Luego de haber sido detenido el pasado sábado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, el día de hoy Omar Bravo ya fue vinculado a proceso tras una audiencia que duró prácticamente todo el día, de acuerdo con Ahtziri Cárdenas.

El hecho de que el exdelantero de Chivas sea vinculado a proceso no quiere decir que se le haya declarado culpable del delito del que se le acusa, sino que el juez considera que hay pruebas suficientes para que la investigación avance.

Habrían dictado seis meses de prisión preventiva contra Omar Bravo

Con base en información compartida por la misma fuente, el juez habría determinado que Omar Bravo deberá de pasar seis meses en prisión preventiva oficiosa y dado plazo de un mes para que concluya la investigación complementaria.

En caso de que en dicho plazo se le encuentre culpable del delito de abuso sexual infantil agravado a Omar Bravo, entonces ya se le dictaría una sentencia, la cual ha trascendido que sería de entre 5 y 10 años.

Revelan detalles de la detención de Omar Bravo; fue en un bar y mostró un amparo. (CRISTIAN DE MARCHENA / MEXSPORT)

Sin embargo, para esto se deberán de tomar en cuenta las agravantes en el caso, como el hecho de que supuestamente los abusos comenzaron cuando la víctima tendría menos de 12 años de edad.

Nota en desarrollo, en breve más información...