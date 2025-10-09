Con el paso de los días cada vez son más los detalles que se saben sobre el caso de Omar Bravo, detenido la noche del pasado sábado 5 de octubre por una denuncia interpuesta en su contra por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor.

A pesar de los esfuerzos hechos por las autoridades para mantener privado el caso con la finalidad de no exponer a la presunta víctima, diversos medios de comunicación han revelado pormenores del proceso de Omar Bravo.

El día de hoy la noticia que ha trascendido es que el exfutbolista de Chivas no habría sido detenido en su casa ni en la calle, sino que se encontraba en un bar y hasta ya contaba con un amparo para protegerse.

Omar Bravo habría sido detenido en un bar y ya contaba con amparo para protegerse

De acuerdo con información compartida en El Financiero, la captura de Omar Bravo el sábado se dio en un establecimiento ubicado sobre Andador 20 de Noviembre en Zapopan, Jalisco, del cual era cliente habitual.

Además, los abogados de Omar Bravo habrían tramitado un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Puente Grande el 2 de octubre, mismo que se dice intentó presentar al momento de su detención.

Omar Bravo fue imputado por la Fiscalía del Estado de Jalisco luego de ser acusado por el delito de abuso sexual agravado (MEXSPORT / MEXSPORT)

Sin embargo, debido a que el delito de abuso sexual infantil es considerado como grave, el amparo no tiene validez y es obligatoria la prisión preventiva, por lo que las autoridades procedieron con la detención del exjugador de Chivas.

Este viernes se llevará a cabo la audiencia del caso contra Omar Bravo

Debido a que la defensa de Omar Bravo solicitó al juez el plazo de vincularlo a proceso hasta que se hayan cumplido 144 horas, será este viernes 10 de octubre que se lleve a cabo la audiencia del caso.

Juan Soltero, abogado de la presunta víctima, reveló en distintas entrevistas a medios de comunicación que, a su consideración, cuentan con evidencia suficiente para que se le vincule a proceso a Omar Bravo.

Además, habría agravantes como el hecho de que los abusos habrían comenzado cuando la supuesta víctima tenía menos de 12 años y vivían en la misma casa, por lo que le podrían caer entre 5 y 10 años de condena al ex de Chivas.